Director de Companii
MediaTek
Manager Inginerie Software Nivel

E11

Nivele la MediaTek

  1. E7
  2. E8
  3. E9
Media Anual Compensația Totală
NT$295,218
Salariul de Bază
NT$4,928,313
Opțiuni de Acțiuni ()
NT$1,593,500
Bonus
NT$2,886,785

NT$5.1M

Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
