Pachetul median de compensație pentru Manager Program Tehnic in United States la Medallia totalizează A$351K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Medallia. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Total pe an
A$351K
Nivel
L6
Salariu de bază
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bonus
A$30.8K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Medallia?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Medallia in United States ajunge la o compensație totală anuală de A$439,185. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Medallia pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este A$343,643.

