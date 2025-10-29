Director de Companii
Compensația totală medie pentru Consultant în Management in United States la Medallia variază de la $199K la $283K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Medallia. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

$226K - $257K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$199K$226K$257K$283K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Medallia?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Medallia in United States ajunge la o compensație totală anuală de $283,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Medallia pentru rolul de Consultant în Management in United States este $199,200.

