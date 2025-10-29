Director de Companii
McKinsey
Pachetul median de compensație pentru Analist Securitate Cibernetică la McKinsey totalizează $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la McKinsey.

Pachetul Median
company icon
McKinsey
Senior Analyst
Washington, DC
Total pe an
$140K
Nivel
-
Salariu de bază
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la McKinsey ajunge la o compensație totală anuală de $218,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la McKinsey pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este $140,000.

