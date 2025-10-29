Compensația pentru Consultant în Management in United States la McKinsey variază de la $121K pe year pentru Business Analyst la $388K pe year pentru Partner. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $245K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la McKinsey. Ultima actualizare: 10/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Nu au fost găsite salarii
