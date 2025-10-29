Director de Companii
McKinsey
McKinsey Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United States la McKinsey variază de la $152K pe year pentru Data Scientist la $248K pe year pentru Principal. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $170K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la McKinsey. Ultima actualizare: 10/29/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la McKinsey in United States ajunge la o compensație totală anuală de $327,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la McKinsey pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $170,000.

