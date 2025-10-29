Director de Companii
McKinsey
Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in United States la McKinsey variază de la $282K la $401K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la McKinsey. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

$320K - $364K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$282K$320K$364K$401K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la McKinsey?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la McKinsey in United States ajunge la o compensație totală anuală de $401,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la McKinsey pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in United States este $282,200.

