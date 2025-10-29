Compensația pentru Analist de Afaceri in United States la McKinsey variază de la $124K pe year pentru Business Analyst la $250K pe year pentru Engagement Manager. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $134K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la McKinsey. Ultima actualizare: 10/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
