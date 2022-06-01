Director de Companii
MCI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

MCI Salarii

Salariul de la MCI variază de la $21,882 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $116,288 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MCI. Ultima actualizare: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Operațiuni Servicii Clienți
$21.9K
Consultant în Management
$44.3K
Inginer Mecanic
$51.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Inginer Software
$116K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MCI este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $116,288. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MCI este $47,731.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru MCI

Companii Similare

  • Apple
  • Stripe
  • Uber
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse