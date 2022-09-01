Director de Companii
McGraw Hill
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

McGraw Hill Salarii

Salariul de la McGraw Hill variază de la $10,816 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $213,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la McGraw Hill. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $138K

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Median $100K
Manager de Produs
Median $120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Cercetător UX
Median $100K
Manager Inginerie Software
Median $213K
Data Scientist
$184K
Marketing
$180K
Vânzări
$10.8K
Manager Program Tehnic
$185K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la McGraw Hill este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $213,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la McGraw Hill este $137,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru McGraw Hill

Companii Similare

  • Uber
  • SoFi
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse