Mazars Salarii

Salariul de la Mazars variază de la $12,060 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane in France la nivelul inferior până la $112,435 pentru un Data Scientist in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mazars. Ultima actualizare: 10/22/2025

Contabil
$47.2K
Data Scientist
$112K
Analist Financiar
$58.9K

Resurse Umane
$12.1K
Juridic
$45.6K
Consultant în Management
$80.4K
Operațiuni Marketing
$34.2K
Designer de Produs
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Inginer Software
$56K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mazars este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $112,435. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mazars este $51,585.

