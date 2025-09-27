Director de Companii
Mavenir
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Design de Produs

  • Toate salariile Manager Design de Produs

Mavenir Manager Design de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in United States la Mavenir variază de la $122K la $177K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mavenir. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$140K - $159K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$122K$140K$159K$177K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Design de Produs contribuțiis la Mavenir pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Mavenir?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Design de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design de Produs la Mavenir in United States ajunge la o compensație totală anuală de $177,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mavenir pentru rolul de Manager Design de Produs in United States este $121,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Mavenir

Companii Similare

  • Aryaka Networks
  • Radisys
  • Zerto
  • SonicWall
  • Birlasoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse