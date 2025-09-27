Director de Companii
Maven Securities
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Operațiuni de Afaceri

  • Toate salariile Operațiuni de Afaceri

Maven Securities Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni de Afaceri la Maven Securities variază de la $150K la $217K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Maven Securities. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$170K - $197K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$150K$170K$197K$217K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Operațiuni de Afaceri contribuțiis la Maven Securities pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Maven Securities?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Operațiuni de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la Maven Securities ajunge la o compensație totală anuală de $217,175. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Maven Securities pentru rolul de Operațiuni de Afaceri este $149,650.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Maven Securities

Companii Similare

  • Pinterest
  • Dropbox
  • Intuit
  • SoFi
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse