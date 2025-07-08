Director de Companii
Marquistech
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Marquistech Salarii

Salariul de la Marquistech variază de la $22,854 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $79,855 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Marquistech. Ultima actualizare: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Hardware
$79.9K
Inginer Software
$22.9K
Manager Inginerie Software
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Marquistech este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $79,855. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Marquistech este $50,166.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Marquistech

Companii Similare

  • Flipkart
  • Netflix
  • SoFi
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse