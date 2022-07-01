Manta Salarii

Salariul de la Manta variază de la $135,926 în compensație totală pe an pentru un Manager Cont Tehnic la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Manta . Ultima actualizare: 11/26/2025