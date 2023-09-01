ManoMano Salarii

Salariul de la ManoMano variază de la $64,243 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $142,517 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ManoMano . Ultima actualizare: 11/26/2025