ManoMano Salarii

Salariul de la ManoMano variază de la $64,243 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $142,517 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ManoMano. Ultima actualizare: 11/26/2025

Inginer Software
Median $64.2K
Specialist în Știința Datelor
Median $87.5K
Designer de Produs
Median $67.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Manager Știința Datelor
$143K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ManoMano este Manager Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $142,517. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ManoMano este $77,284.

Alte Resurse

