Compensația totală medie pentru Inginer Mecanic in India la Mankind Pharma variază de la ₹814K la ₹1.16M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mankind Pharma. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

₹922K - ₹1.05M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹814K₹922K₹1.05M₹1.16M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Mankind Pharma?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Mankind Pharma in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,157,667. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mankind Pharma pentru rolul de Inginer Mecanic in India este ₹814,291.

