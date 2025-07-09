Mankind Pharma Salarii

Salariul de la Mankind Pharma variază de la $5,818 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $11,312 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mankind Pharma . Ultima actualizare: 9/15/2025