Mankind Pharma Salarii

Salariul de la Mankind Pharma variază de la $5,818 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $11,312 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mankind Pharma. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Analist de Date
$5.8K
Inginer Mecanic
$11.3K
Manager de Produs
$9.1K

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Mankind Pharma is Inginer Mecanic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $11,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mankind Pharma is $9,077.

