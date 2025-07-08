Director de Companii
Malga
Malga Salarii

Salariul de la Malga variază de la $35,668 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $68,075 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Malga. Ultima actualizare: 11/23/2025

Dezvoltare Afaceri
$35.7K
Vânzări
$68.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Malga este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $68,075. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Malga este $51,871.

