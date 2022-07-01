MAJORITY Salarii

Salariul de la MAJORITY variază de la $66,665 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $103,317 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MAJORITY . Ultima actualizare: 11/22/2025