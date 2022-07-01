Director de Companii
MAJORITY
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

MAJORITY Salarii

Salariul de la MAJORITY variază de la $66,665 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $103,317 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MAJORITY. Ultima actualizare: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Specialist în Știința Datelor
$79.6K
Manager de Produs
$66.7K
Inginer Software
$69.2K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Manager Inginerie Software
$103K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MAJORITY este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $103,317. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MAJORITY este $74,380.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru MAJORITY

Companii Similare

  • Intuit
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Tesla
  • Square
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/majority/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.