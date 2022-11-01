Director de Companii
Major League Hacking
Major League Hacking Salarii

Salariul de la Major League Hacking variază de la $28,855 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $102,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Major League Hacking. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
$102K
Manager Program Tehnic
$28.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Major League Hacking este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $102,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Major League Hacking este $65,428.

