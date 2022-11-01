Major League Hacking Salarii

Salariul de la Major League Hacking variază de la $28,855 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $102,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Major League Hacking . Ultima actualizare: 11/22/2025