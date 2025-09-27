Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Switzerland la Maison du Software variază de la CHF 82.2K la CHF 117K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Maison du Software. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Maison du Software?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Maison du Software in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 116,925. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Maison du Software pentru rolul de Inginer Software in Switzerland este CHF 82,244.

