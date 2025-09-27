Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Russia la Mail.ru Group variază de la RUB 13.42M la RUB 19.15M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mail.ru Group. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
Interval Comun
Interval Posibil
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
Interval Comun
Interval Posibil

RUB 13.43M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Care sunt nivelurile de carieră la Mail.ru Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Mail.ru Group in Russia ajunge la o compensație totală anuală de RUB 19,153,877. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
