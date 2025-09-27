Mail.ru Group Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Russia la Mail.ru Group variază de la RUB 3.23M la RUB 4.6M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mail.ru Group. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie RUB 3.66M - RUB 4.17M Russia Interval Comun Interval Posibil RUB 3.23M RUB 3.66M RUB 4.17M RUB 4.6M Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Manager de Proiect contribuțiis la Mail.ru Group pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

RUB 13.43M Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de RUB 2.52M+ (uneori RUB 25.19M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Mail.ru Group ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Proiect oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.