Mail.ru Group
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

Mail.ru Group Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in Russia la Mail.ru Group variază de la RUB 1.27M la RUB 1.77M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mail.ru Group. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

RUB 1.36M - RUB 1.6M
Russia
Interval Comun
Interval Posibil
RUB 1.27MRUB 1.36MRUB 1.6MRUB 1.77M
Interval Comun
Interval Posibil

RUB 13.43M

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Mail.ru Group in Russia ajunge la o compensație totală anuală de RUB 1,768,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mail.ru Group pentru rolul de Consultant în Management in Russia este RUB 1,269,369.

