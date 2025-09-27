Mailchimp Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Canada la Mailchimp variază de la CA$171K la CA$249K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mailchimp. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie CA$197K - CA$224K Canada Interval Comun Interval Posibil CA$171K CA$197K CA$224K CA$249K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Mailchimp, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Mailchimp ?

