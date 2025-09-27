Director de Companii
Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Canada la Mailchimp variază de la CA$171K la CA$249K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mailchimp. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

CA$197K - CA$224K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$226K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Mailchimp, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

