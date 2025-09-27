Director de Companii
Mailchimp
Mailchimp Designer de Produs Salarii

Compensația pentru Designer de Produs in United States la Mailchimp totalizează $233K pe year pentru Senior Product Designer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $217K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mailchimp. Ultima actualizare: 9/27/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$233K
$144K
$60K
$29K
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Mailchimp, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Designer de Produs bij Mailchimp in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $299,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mailchimp voor de Designer de Produs functie in United States is $221,000.

Alte Resurse