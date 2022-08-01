Director de Companii
Mahindra Group Salarii

Salariul de la Mahindra Group variază de la $1,648 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $84,286 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mahindra Group. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
Median $11.5K
Inginer Mecanic
Median $12.4K
Manager de Produs
Median $34.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Contabil
$12.1K
Servicii Clienți
$18.3K
Specialist în Știința Datelor
$19.5K
Inginer Hardware
$11.9K
Consultant în Management
$7.2K
Vânzări
$4.4K
Manager Inginerie Software
$84.3K
Redactor Tehnic
$1.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mahindra Group este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,286. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mahindra Group este $12,058.

