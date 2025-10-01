Director de Companii
Compensația pentru Inginer Software in Greater Zurich Area la Magic Leap variază de la CHF 172K pe year pentru Senior Software Engineer la CHF 209K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Zurich Area totalizează CHF 213K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Magic Leap. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Entry Software Engineer
(Nivel de intrare)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
CHF 134K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Magic Leap, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Software Realitate Virtuală

Întrebări frecvente

El paquet salarial més alt reportat per a un Inginer Software a Magic Leap in Greater Zurich Area és una compensació total anual de CHF 235,332. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Magic Leap per al rol de Inginer Software in Greater Zurich Area és CHF 180,361.

