Magic Leap Salarii

Salariul de la Magic Leap variază de la $90,554 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $324,719 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Magic Leap. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Inginer Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Software Realitate Virtuală

Inginer Mecanic
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analist de Afaceri
$167K
Data Scientist
Median $150K
Inginer Electrician
$204K
Inginer Hardware
$90.6K
Resurse Umane
$199K
Juridic
$189K
Inginer Optic
$155K
Designer de Produs
$92.3K
Manager de Produs
$216K
Manager de Program
$174K
Recrutor
$176K
Manager Inginerie Software
$322K
Manager Program Tehnic
$259K
Cercetător UX
$119K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Magic Leap, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Magic Leap is Inginer Software at the Principal Software Engineer level with a yearly total compensation of $324,719. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap is $169,699.

