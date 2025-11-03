Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Ukraine la MacPaw totalizează UAH 2.37M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la MacPaw. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total pe an
UAH 2.37M
Nivel
L4
Salariu de bază
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la MacPaw in Ukraine ajunge la o compensație totală anuală de UAH 3,373,102. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MacPaw pentru rolul de Inginer Software in Ukraine este UAH 2,366,206.

