Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la MACOM totalizează $290K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la MACOM. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
MACOM
Product Designer
New York, NY
Total pe an
$290K
Nivel
Principle
Salariu de bază
$190K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la MACOM?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la MACOM in United States ajunge la o compensație totală anuală de $310,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MACOM pentru rolul de Designer de Produs in United States este $290,000.

