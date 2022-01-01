Director de Companii
M1 Finance
M1 Finance Salarii

Salariul de la M1 Finance variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $175,875 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la M1 Finance. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $165K
Servicii Clienți
$62.7K
Marketing
$127K

Operațiuni Marketing
$50.3K
Designer de Produs
$119K
Manager de Produs
$169K
Manager Inginerie Software
$176K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La M1 Finance, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at M1 Finance is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

