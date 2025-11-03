Director de Companii
LyondellBasell
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
LyondellBasell Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Netherlands la LyondellBasell variază de la €105K la €147K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la LyondellBasell. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

€114K - €133K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€105K€114K€133K€147K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la LyondellBasell?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la LyondellBasell in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €147,384. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LyondellBasell pentru rolul de Arhitect de Soluții in Netherlands este €105,274.

