LyondellBasell Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Netherlands la LyondellBasell variază de la €105K la €147K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la LyondellBasell. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie €114K - €133K Netherlands Interval Comun Interval Posibil €105K €114K €133K €147K Interval Comun Interval Posibil

Care este calendarul de dobândire la LyondellBasell ?

