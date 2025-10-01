Compensația pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la Luxoft variază de la PLN 125K pe year pentru L2 la PLN 329K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Warsaw Metropolitan Area totalizează PLN 236K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
