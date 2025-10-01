Compensația pentru Inginer Software in United States la Luxoft variază de la $92.5K pe year pentru L1 la $107K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $120K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***