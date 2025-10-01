Director de Companii
Luxoft
Luxoft Inginer Software Salarii în Ukraine

Compensația pentru Inginer Software in Ukraine la Luxoft variază de la UAH 1.42M pe year pentru L2 la UAH 3.18M pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Ukraine totalizează UAH 1.78M. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de intrare)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Luxoft?

Întrebări frecvente

Luxoft şirketindeki in Ukraine Inginer Software pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam UAH 3,220,230 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Luxoft şirketinde Inginer Software rolü in Ukraine için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat UAH 1,780,168 tutarındadır.

