Compensația pentru Inginer Software in Ukraine la Luxoft variază de la UAH 1.42M pe year pentru L2 la UAH 3.18M pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Ukraine totalizează UAH 1.78M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
