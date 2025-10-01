Director de Companii
Luxoft
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Sofia City Province

Luxoft Inginer Software Salarii în Sofia City Province

Compensația pentru Inginer Software in Sofia City Province la Luxoft variază de la BGN 105K pe year pentru L3 la BGN 114K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Sofia City Province totalizează BGN 101K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivel de intrare)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

BGN 278K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de BGN 52.1K+ (uneori BGN 521K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Luxoft?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Luxoft in Sofia City Province ajunge la o compensație totală anuală de BGN 117,946. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Luxoft pentru rolul de Inginer Software in Sofia City Province este BGN 100,744.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Luxoft

Companii Similare

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse