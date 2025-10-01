Compensația pentru Inginer Software in Munich Metro Region la Luxoft variază de la €56.5K pe year pentru L2 la €68.5K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in Munich Metro Region totalizează €69.9K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
