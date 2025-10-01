Luxoft Inginer Software Salarii în Krakow Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Krakow Metropolitan Area la Luxoft variază de la PLN 167K pe year pentru L2 la PLN 251K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Krakow Metropolitan Area totalizează PLN 222K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 241K PLN 241K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 251K PLN 251K PLN 0 PLN 0 Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

