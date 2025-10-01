Compensația pentru Inginer Software in Krakow Metropolitan Area la Luxoft variază de la PLN 167K pe year pentru L2 la PLN 251K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Krakow Metropolitan Area totalizează PLN 222K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
