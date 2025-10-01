Compensația pentru Inginer Software in Guadalajara Metropolitan Area la Luxoft variază de la MX$31.1K pe year pentru L1 la MX$62K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Guadalajara Metropolitan Area totalizează MX$49.2K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
