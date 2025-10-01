Luxoft Inginer Software Salarii în Guadalajara Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Guadalajara Metropolitan Area la Luxoft variază de la MX$31.1K pe year pentru L1 la MX$62K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Guadalajara Metropolitan Area totalizează MX$49.2K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft.

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) MX$31.1K MX$30.5K MX$0 MX$608 L2 Regular Software Engineer MX$42.8K MX$41.2K MX$0 MX$1.6K L3 Senior Software Engineer MX$54.2K MX$53.1K MX$0 MX$1.1K L4 Lead Software Engineer MX$62K MX$62K MX$0 MX$0 Vizualizează 3 Mai multe niveluri

