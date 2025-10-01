Compensația pentru Inginer Software in Greater Los Angeles Area la Luxoft variază de la $121K pe year pentru L3 la $127K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Los Angeles Area totalizează $120K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
