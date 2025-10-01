Compensația pentru Inginer Software in Egypt la Luxoft totalizează EGP 25K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Egypt totalizează EGP 25K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***