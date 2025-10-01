Luxoft Inginer Software Salarii în Bulgaria

Compensația pentru Inginer Software in Bulgaria la Luxoft variază de la BGN 105K pe year pentru L3 la BGN 114K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Bulgaria totalizează BGN 101K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 Regular Software Engineer BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L3 Senior Software Engineer BGN 105K BGN 105K BGN 0 BGN 0 L4 Lead Software Engineer BGN 114K BGN 114K BGN 0 BGN 0 Vizualizează 3 Mai multe niveluri

BGN 278K Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de BGN 52.1K+ (uneori BGN 521K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( BGN ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Luxoft ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă