Luxoft Inginer Software Salarii în Bucharest Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Bucharest Metropolitan Area la Luxoft variază de la RON 93.2K pe year pentru L1 la RON 296K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Bucharest Metropolitan Area totalizează RON 141K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Nivel de intrare ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Care este calendarul de dobândire la Luxoft ?

