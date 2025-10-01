Director de Companii
Luxoft
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft Designer de Produs Salarii în Berlin Metropolitan Region

Compensația pentru Designer de Produs in Berlin Metropolitan Region la Luxoft totalizează €49.9K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Berlin Metropolitan Region totalizează €52.4K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Luxoft. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Luxoft?

Designer UX

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Luxoft in Berlin Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de €55,732. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Luxoft pentru rolul de Designer de Produs in Berlin Metropolitan Region este €48,729.

