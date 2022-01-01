Lutron Electronics Salarii

Director de Companii
Salariul de la Lutron Electronics variază de la $59,292 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $130,650 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Lutron Electronics. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $107K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
$117K
Data Scientist
$116K

Inginer Electrician
$91.8K
Inginer Hardware
$97.7K
Marketing
$59.7K
Inginer Mecanic
$112K
Designer de Produs
$131K
Vânzări
$59.3K
Întrebări frecvente

Den høyest betalte rollen rapportert hos Lutron Electronics er Designer de Produs at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $130,650. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lutron Electronics er $106,500.

