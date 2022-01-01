Lutron Electronics Salarii

Salariul de la Lutron Electronics variază de la $59,292 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $130,650 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Lutron Electronics . Ultima actualizare: 10/9/2025