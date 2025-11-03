Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Produs in United Kingdom la Lunar Energy variază de la £74.4K la £104K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lunar Energy. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

£80.5K - £93.6K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£74.4K£80.5K£93.6K£104K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Lunar Energy?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Lunar Energy in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £104,121. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lunar Energy pentru rolul de Manager de Produs in United Kingdom este £74,372.

