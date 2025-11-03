Director de Companii
Lumotive
Compensația totală medie pentru Manager Design Produs in United States la Lumotive variază de la $313K la $427K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lumotive. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$335K - $405K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$313K$335K$405K$427K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Lumotive?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design Produs la Lumotive in United States ajunge la o compensație totală anuală de $426,880. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lumotive pentru rolul de Manager Design Produs in United States este $312,800.

Alte Resurse