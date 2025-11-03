Director de Companii
Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Lumos Lab variază de la $109K la $150K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lumos Lab. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$118K - $140K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$109K$118K$140K$150K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Lumos Lab?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Lumos Lab in United States ajunge la o compensație totală anuală de $149,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lumos Lab pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $109,200.

